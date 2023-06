BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou na tarde desta terça-feira (20) que a coordenação da segurança do presidente Lula (PT) voltará a ser feita pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional).

Do início do ano até agora, a segurança do petista está sob a responsabilidade de uma secretaria extraordinária, comandada pelo delegado da Polícia Federal Aleksander Oliveira.

O ministro do GSI é o general Amaro. A cúpula da PF vinha tentando resistir a qualquer tipo de mudança. Nos bastidores, dirigentes do órgão diziam que seria um retrocesso caso a segurança voltasse para o comando de militares.

Segundo Rui Costa, embora a coordenação vá retornar ao GSI, Lula poderá chamar integrantes de outros órgãos para a equipe.

"O presidente terá a liberdade de convidar quem ele entender que deve compor, independente de ser polícia federal, policial militar, ou membros das Forças Armadas. Será montado um modelo híbrido, mas sob coordenação do GSI", disse o ministro.

O retorno da coordenação da segurança para o órgão comandado por militares representa uma derrota especialmente para o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Desde a transição de governo, Rodrigues tem atuado para deixar a segurança sob comando da PF.