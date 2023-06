BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O 11° Fórum Jurídico de Lisboa, que acontece entre os dias 26 e 29 de junho, irá reunir quase um terço do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Será um dos eventos do circuito internacional que candidatos a tribunais superiores devem percorrer em busca de apoio.

Atualmente, o STJ está com três vagas em aberto: duas destinadas a magistrados estaduais e uma para o quinto constitucional, destinado a advogados.

Para a primeira, há 59 desembargadores candidatos; para a segunda, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) selecionou seis para o STJ afunilar em uma lista tríplice.

O evento em Lisboa é organizado pelo ministro do STF Gilmar Mendes, com o apoio do corregedor nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão. Está confirmada a presença de 10 dos 30 ministros do STJ em exercício e três dos 10 do STF -- o advogado Cristiano Zanin só deve tomar posse no segundo semestre para completar a formação de 11.

Participam ainda nove ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre eles Flávio Dino (Justiça) e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que podem ter influência na escolha final.

Esses eventos internacionais são vistos pelos candidatos como uma boa oportunidade para um contato mais informal com as autoridades que participarão da escolha.

Além disso, com um período mais curto para campanha e com tantos candidatos, servem como uma forma de conseguir driblar a busca pelos gabinetes.

Fazem parte do circuito, ainda, o evento da Academia Paulista de Magistrados, comandada pelo desembargador Heraldo de Oliveira, em Paris, entre 28 e 30 de junho, e o do Ipeja (Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos Avançados) em Coimbra, no início de julho.

A presidente da corte, Maria Thereza, marcou para 23 de agosto a votação da lista quádrupla para as cadeiras reservadas a desembargadores estaduais, e da lista tríplice para ocupar o quinto constitucional dedicado à advocacia. Os nomes serão posteriormente encaminhados para a escolha de Lula.