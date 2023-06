SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou nesta terça-feira (20) os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para integrar a comitiva da viagem à França. Os dois embarcaram na noite desta quarta-feira (21) em direção a Paris.

Eles vão participar, ao lado do presidente, de reunião sobre a pauta econômica, transição e segurança energéticas, incluindo discussão relacionada a usinas nucleares.

Lula foi convidado pelo presidente francês, Emmanuel Macron, para participar da Cúpula do Novo Pacto Financeiro, que ocorre nesta quinta (22) e na sexta-feira (23) em Paris.

Convocada no último novembro pelo presidente francês, a cúpula busca mobilizar propostas e criar um momento político para redesenhar a arquitetura do financiamento global, com o objetivo de lidar com a crise climática e com desafios do desenvolvimento sustentável ?como saúde, educação, energia e saneamento básico? nos países mais vulneráveis.