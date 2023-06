BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Do ex-ministro José Dirceu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a celebração do aniversário de dois petistas contou com a presença de políticos de diferentes matizes na noite desta terça-feira (20), em Brasília.

Cotado para assumir o Ministério do Turismo, o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) também marcou presença no aniversário de Jilmar Tatto (PT-SP) e Odair Cunha (PT-MG). A titular da pasta, Daniela Carneiro (RJ), não participou da confraternização, ocorrida em um bar da capital.

Como usava uma camisa vermelha, Sabino provocou brincadeiras entre os convidados. Um dos líderes do centrão, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) foi, segundo os presentes, um dos que comentaram a opção pela cor associada ao PT.

Sabino exaltou em conversas o poder de convencimento do presidente Lula (PT). Segundo outros convidados, repetiu que quem não gosta de Lula não deve conversar com ele para não ser conquistado pelo presidente.

Em outra roda de conversas, Elmar minimizava sua rivalidade com o ex-governador da Bahia e chefe da Casa Civil, Rui Costa, atribuindo a divergências regionais. Rui Costa não foi à comemoração.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chegou ao bar no fim da noite após passar por outra reunião da capital. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Fernando Pimentel participaram.