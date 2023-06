PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) comemorou nesta quinta-feira (22) a aprovação de Cristiano Zanin para vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

"Fiquei feliz pelo Zanin e pelo comportamento do Senado", afirmou ao final do dia em Paris, após jantar com mais de cem chefes de Estado reunidos para a Cúpula do Novo Pacto do Financiamento.

"Quem ganhou foi o Brasil e foi a Suprema Corte, que terá alguém de muita qualidade para defender o cumprimento da Constituição Federal", completou Lula.

Zanin passou por sabatina e foi aprovado em plenário pelo Senado nesta quarta (21), por 58 votos a 18.

Primeiro indicado por Lula (PT) no atual mandato para a corte, Zanin é amigo do presidente, para quem advogou nas ações da Operação Lava Jato, e precisava do voto de ao menos 41 senadores (de um total de 81 integrantes da Casa) para ser chancelado.

Ele ocupará a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, e poderá ficar no STF até novembro de 2050, quando completa 75 anos, idade-limite para ministros da corte.

Zanin deve tomar posse no dia 3 de agosto. Nesta quinta, um dia após ser aprovado pelo Senado, ele se encontrou com a presidente do STF, ministra Rosa Weber.

A reunião durou cerca de 40 minutos. "Depois do encontro, eles se reuniram com os demais ministros da corte antes da retomada da sessão. Zanin também conversou com a cúpula administrativa do tribunal para obter detalhes sobre como será o funcionamento de seu gabinete", informou o Supremo.