SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fórum de Partidos Progressistas, que reúne legendas de esquerda da base do governo, deve começar a discutir em breve a formação de chapas para eleições municipais.

A ideia é tentar unificar ao máximo, e no maior número possível de cidades, as candidaturas, apesar da dificuldade de juntar interesses de sete legendas. Fazem parte do grupo PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT.

O grupo busca se também pediu audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas ainda não obteve resposta.