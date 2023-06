SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretório municipal do PSDB de São Paulo convidou o presidente nacional do partido, Eduardo Leite, para uma feijoada que fará para marcar o aniversário do partido, em 15 de julho.

São esperadas 700 pessoas num clube na Penha. A ideia é tentar aproximar o gaúcho Leite da militância na cidade que é o berço tucano, mas onde ele tem poucos aliados.

O governador do Rio Grande do Sul assumiu o partido em fevereiro, com a missão de reerguer e renovar uma legenda que sofreu desgastes e encolheu nos últimos anos.

Ele tem percorrido o país para conversar com diretórios estaduais e ouvir demandas e queixas. Também contratou uma consultoria para fazer um diagnóstico da situação partidária.