SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes mesmo de ser indicado oficialmente para o Ministério do Turismo, o deputado federal Celso Sabino (União-PA) já traça planos para a pasta.

Seu partido já encomendou estudos sobre o tema para auxiliar os projetos da nova gestão. Sabino deve ser formalizado no comando da pasta após o retorno da atual titular do cargo, Daniela Carneiro, de viagem a Portugal, nesta semana.

Especialistas em turismo têm encaminhado material para ele. Entre os temas que o futuro ministro deve priorizar estão etnoturismo, turismo de voluntariado, turismo de base comunitária e ecoturismo.

Este último teria grande apelo, principalmente pela realização da COP-30, em Belém (PA), em 2025.

A troca de Daniela por Sabino ocorre sob intensa pressão do União Brasil, após a atual ministra ter desfiliado do partido e manifestado o desejo de entrar no Republicanos.