SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro decidiu reexaminar o atestado médico apresentado pelo coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da PM do DF.

A comissão também informou que Naime vai passar por avaliação da junta médica do Senado. A sessão marcada para ouvi-lo às 14h desta segunda-feira (26), por enquanto, está mantida, disse a secretaria da CPMI à reportagem

O coronel apresentou o documento argumentado que tinha um "quadro depressivo". Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes havia permitido que Naime ficasse em silêncio, mas negou que ele pudesse faltar no depoimento para não sofrer "constrangimentos".

O militar foi convocado para depor na CPMI na condição de testemunha, não investigado. Também foi concedida autorização para que o coronel consultasse seus advogados a qualquer momento do depoimento.

A CPMI quer ouvir Naime Barreto sobre a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília em 12 de dezembro do ano passado ?isso porque os fatos a serem considerados têm início desde o fim do segundo turno das eleições. O requerimento para ouvir o coronel é de autoria relatora da CPMI, Eliziane Gama.

O coronel está preso desde fevereiro por suspeita de omissão antes e durante as invasões às sedes dos Três Poderes após ter sido afastado do Departamento Operacional da PM-DF no dia 10 de janeiro.