Com o intuito de prevenir enchentes e alagamentos, a Lei 14.642 publicada na quinta-feira (22), que prevê a implementação do programa "Bueiro Inteligente", que busca prevenir enchentes e alagamentos, bem como outros desastres naturais relacionados ao entupimento das galerias de águas pluviais, foi implementado no município. Para resolver o problema, a Lei propõe a instalação de uma caixa coletora dentro de de bueiros e bocas de lobo, com o intuito de reter lixo, folhas e outros materiais sólidos que obstruem a passagem da água para as galerias pluviais.

Segundo o autor da proposta, o vereador Luis Otávio Fernandes Coelho (Pardal- União ), a intenção é evitar o acúmulo de lixo, impedindo que a sujeira entre no sistema de esgoto da cidade, evitando também o aumento dos casos de enchentes, que são causadas principalmente pelo bloqueio dos bueiros.



O texto determina que a caixa coletora deverá ser equipada com um sistema eletrônico de monitoramento que enviará um alerta quando estiver cheia, para que o órgão competente possa gerenciar a limpeza e desobstruir os bueiros inteligentes.