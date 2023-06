BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta segunda-feira (26) para tornar réus mais 45 envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro.

Entres eles está Antônio Cláudio Alves Ferreira, flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto destruindo o relógio histórico trazido ao Brasil por dom João 6º, em 1808.

Votaram pela abertura os ministros Alexandre de Moraes (relator), Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso.

Com mais essa leva de denúncias da PGR (Procuradoria-Geral da República) analisadas, sobe para 1.290 o número de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que serão processados, a maioria sob a acusação de incitar as Forças Armadas contra os Poderes e de associação criminosa.

A análise é feita no plenário virtual do tribunal, com a inserção dos votos no sistema eletrônico da corte. O julgamento será concluído às 23hh59 desta segunda.

Embora ainda existam 100 denúncias da Procuradoria pendentes de análise, o STF deu início nesta segunda à fase de audiências de 232 ações penais já instauradas, com depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação, além de interrogatórios dos réus.

As audiências ocorrem por meio de videoconferência e são realizadas por quatro juízes que atuam em auxílio a Alexandre de Moraes. Elas devem ser finalizadas até 31 de julho.

Tiveram prioridade as pessoas que seguem presas e são acusadas de crimes mais graves, como tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado.