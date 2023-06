SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador José Luiz Datena será a estrela de um ato do PDT na noite desta sexta-feira (30) para marcar sua filiação ao partido, que quer lançá-lo na corrida à Prefeitura de São Paulo em 2024. O evento é tratado com uma espécie de lançamento da pré-candidatura.

Datena, que nos últimos oito anos já desistiu de quatro candidaturas, desta vez sinalizou a integrantes do partido que irá até o fim, o que tem empolgado a legenda do ex-presidenciável Ciro Gomes.

Questionado pela reportagem, no entanto, o jornalista demonstrou cautela e confirmou para sexta apenas a filiação. "No mais, depende do partido", respondeu sobre a eventual candidatura. "Desta vez, sem queimar etapas", afirmou ele, que vem se dizendo animado com a possibilidade.

O ato festivo será na sede municipal da legenda, no Jardim Paulista (zona oeste).

Dirigentes do PDT que conversam com o apresentador dão como certa a participação dele na disputa. O presidente nacional, Carlos Lupi, já o trata como o futuro "primeiro prefeito trabalhista da história" da cidade. O presidente municipal, Antonio Neto, diz que com Datena a sigla vai "jogar a série A".

A disputa já conta com o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) e com os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) -apoiado pelo presidente Lula (PT)- e Tabata Amaral (PSB).

O MBL (Movimento Brasil Livre) está realizando uma espécie de prévias para escolher entre o deputado federal Kim Kataguiri e o estadual Guto Zacarias, ambos expoentes do grupo e filiados à União Brasil. Como o partido hoje está na base de Nunes, ainda há dúvidas sobre a oficialização de uma candidatura.

Datena é contratado da Band e trabalha nos canais de TV e rádio do grupo. Seu carro-chefe é o "Brasil Urgente", que comanda desde 2011, com noticiário policial, cobertura de tragédias e prestação de serviços.

A empresa não confirma a data de término do atual contrato, mas no PDT circulam comentários de que o comunicador prepara seu afastamento para 2024 e deve passar o bastão para o filho Joel, também funcionário da casa.

Datena já fez quatro vezes o movimento de ensaiar uma candidatura e desistir.

Em 2016, ele cogitou ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Já em 2018 pensou em concorrer ao Senado, enquanto em 2020 poderia ter sido candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Covas (PSDB). Em 2022, filiado ao PSC, ele tentaria uma cadeira de senador, mas anunciou na última hora que preferia seguir trabalhando como comunicador.

A informação sobre a filiação ao PDT veio a público em março deste ano. No mês seguinte, foi divulgado um vídeo de uma conversa dele com Boulos na casa do psolista. Na gravação, ele sugeria ao deputado "peitar" Lula e, deixando de lado o acordo com o PT, convidá-lo para vice.

O episódio constrangeu Boulos, que se esforça para aparar arestas com os petistas na capital e acena com a vaga de vice para a legenda. A chance de uma união com Datena hoje é considerada improvável.

O PDT, com o próprio Neto, disputou a eleição de 2020 ocupando a vice de Márcio França (PSB). A chapa ficou em terceiro lugar, com 13,6% dos votos. Boulos foi ao segundo turno contra Covas (que morreu em 2021 e deixou a cadeira para Nunes) e hoje larga como favorito, com a preferência da esquerda.

A trajetória política de Datena, por sua vez, é errática. Ele já foi filiado ao PT, depois se aproximou de siglas de direita e em 2022 se encontrou tanto com Jair Bolsonaro (PL) quanto com Lula. Também no ano passado, chegou a ser cotado como vice de Ciro, de quem é amigo.

Segundo Neto, o PDT considera importante apresentar um projeto para a capital paulista e defende que isso ocorra mesmo que uma parte considerável da esquerda se aglutine em torno de Boulos.

"A pré-candidatura do Datena é uma grande alegria, uma honra para o PDT", disse o presidente municipal, que já trata o apresentador como companheiro. "É um líder popular que tem uma grande empatia pelas dores do nosso povo e uma genuína vocação de trabalhar em prol de quem mais precisa."

Outros candidatos e articuladores de campanhas que miram a prefeitura paulistana se mantêm céticos sobre a eventual entrada do comunicador no xadrez de 2024, repetindo que é preciso esperar até a última hora para ver se os planos do partido e do apresentador vão se concretizar.

"Estamos nos organizando em São Paulo para termos o primeiro prefeito trabalhista da história, comprometido com as causas populares e priorizando a educação em tempo integral para nossas crianças", afirmou Lupi à Folha de S.Paulo.

O presidente da legenda, que também é ministro da Previdência Social, endossa a mensagem de que Datena é sintonizado com as agruras da população mais pobre e diz que sua candidatura vai ajudar o PDT a se fortalecer. O auxiliar de Lula participou ao menos duas vezes de programas do jornalista neste ano.

O apresentador também tem usado os espaços na TV e no rádio para fazer críticas pontuais a Nunes, seu virtual adversário. Reclamou, por exemplo, da manutenção de R$ 35 bilhões no caixa da prefeitura, enquanto problemas se acumulam no município.

Pedetistas acham que Datena pode atrair eleitores que hoje, por pura falta de opção, estariam tendendo a votar no prefeito. Os estrategistas avaliam que essa fatia pode ser conquistada pelo estilo popular e combativo do apresentador.