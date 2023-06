SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira reunião do GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral) do PT sobre o pleito municipal do ano que vem tirou como principal diretriz definir uma estratégia única pensando também na reeleição do presidente Lula em 2026.

"Não há dúvidas de nossa parte de que o candidato será o presidente Lula, e por isso o projeto de 2024 já deve preparar o de 2026", diz o deputado Jilmar Tatto, um dos oito integrantes do colegiado.

A tática eleitoral passa por priorizar alianças municipais com partidos que hoje compõem a base do governo, para solidificar uma aliança nacional mais adiante.

O partido dará mais atenção para cidades acima de 100 mil habitantes, que têm emissoras e, por isso, propaganda eleitoral de TV.

A reunião decidiu que o GTE será coordenado pelo senador Humberto Costa (PE) e que se reunirá a cada 15 dias para avaliar os cenários. Em breve o partido fará uma reunião maior, de seu diretório nacional, para debater o tema.

A reunião também discutiu cenários em algumas capitais. Como esperado, a situação de São Paulo ocupou parte das discussões, e houve divisão entre os que apoiam manter o apoio a Guilherme Boulos (PSOL) e os que preferem rediscutir o tema. Lula, no entanto, tem garantido apoio do partido ao psolista.