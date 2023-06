SÃO PAULO, SP (FOLHAPRRESS) - O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP) desponta como nome mais forte para ocupar a primeira das quatro vagas no Tribunal de Contas do Estado que serão abertas durante a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). No total, a corte tem sete integrantes.

Seu grande trunfo é contar com o apoio das duas principais siglas da base de Tarcísio, o PL e o PSD, incluindo o respaldo dos presidentes das legendas, Valdemar Costa Neto e Gilberto Kassab respectivamente.

A vaga, que será aberta em setembro com a aposentadoria de Edgard Rodrigues, por completar 75 anos de idade, é de indicação da Assembleia Legislativa.

Ex-prefeito de Mogi das Cruzes (SP) e atualmente presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que reúne cerca de 200 deputados federais, Bertaiolli transita bem em diversos partidos, o que deve facilitar uma eventual indicação.