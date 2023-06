SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, enviou pedido de providências ao Ministério da Justiça, à PF (Polícia Federal), à Câmara e à PGR (Procuradoria Geral da República) contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que fez declarações racistas contra africanos.

O parlamentar responde ao apresentador do programa "Três Irmãos Podcast", Rodrigo Arantes, que afirma existirem macacos com QI 90 enquanto na África o QI médio seria de 72.

"Aí você vai ver na África: quase todos os países lá são ditadores, quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter democracia você tem de ter um mínimo de capacidade cognitiva para entender entre o bom e o ruim, entre o certo e o ruim", completa Gayer.

Ele ainda compara a situação ao Brasil. O Brasil tá desse jeito. O Lula chegou na presidência e o povo burro tá 'êh, picanha e cerveja'", diz.

Silvio Almeida diz ter acionado os órgãos competentes e enviado os vídeos nos quais "um deputado federal bolsonarista dirige ofensas discriminatórias a brasileiros e africanos, bem como a membros dos Três Poderes da República".

"No ofício peço a tomada das providências cabíveis por parte das autoridades. A imunidade parlamentar serve para proteger o regular exercício do mandato e não serve como escudo para a prática de crimes", declara Silvio.

Gayer já se manifestou no Twitter após as primeiras reações à sua fala. Disse que a fala foi recortada e que antes do trecho reportado ele diz que o problema na África é a subnutrição, que afeta o QI da população. "Gente, vocês devem ser muito racistas, vocês veem racismo em tudo", defende-se.