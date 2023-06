BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de uma tentativa frustrada de ser nomeado no Ministério das Cidades, o ex-deputado federal e ex-ministro Maurício Quintella Lessa (MDB) foi indicado para a presidência do Conselho do IRB.

A pasta tem sido alvo de uma queda de braço no MDB entre o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e o próprio ministro, Jader Filho.

Bulhões apoiava Quintella para a Secretaria de Habitação, responsável pelo Minha Casa, Minha Vida, um dos principais programas do governo federal. Jader levou a melhor na disputa e emplacou o auditor federal Hailton de Almeida.

A IRB é uma empresa de resseguros privada, mas que sofre influência do governo federal. No final de 2019, a empresa foi acusada pela gestora de recursos Squadra de maquiar os números nos balanços trimestrais de resultados, de modo a apresentar uma fotografia melhor do que era, de fato, sua real situação, e vem sofrendo dificuldades desde então.