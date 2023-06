BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, classificou, nesta sexta-feira (30), como injusta a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de declarar Jair Bolsonaro (PL) inelegível, e disse que ele será o "eleitor mais forte da nação" nas eleições de 2024 e 2026.

O ex-presidente, 68, estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos, ficando afastado portanto de três eleições até lá.

"Não tem como acreditar no que está acontecendo: a primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao Presidente Bolsonaro. Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação", disse no Twitter.

"E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo", completou.

Bolsonaro se filiou ao PL no ano passado. Hoje é presidente de honra do partido, e sua esposa, Michelle Bolsonaro, comanda o PL Mulher.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, sinalizou voto para cassar direitos políticos do ex-chefe do Executivo. Com isso, o placar do julgamento foi de 5 votos a 2 .

A ação em julgamento foca a reunião em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Na ocasião, a menos de três meses da eleição, Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral, alegando estar se baseando em dados oficiais, além de buscar desacreditar ministros do TSE.