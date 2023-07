SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto terá uma audiência na quarta-feira (5) com Juscelino Filho, ministro das Comunicações, para tratar da concessão de canais para que o partido crie sua rádio e sua TV. Tatto diz que está "bastante otimista".

Como revelou o Painel, caso o ministério atenda ao pedido, o PT será o primeiro partido brasileiro a contar com seus próprios canais de rádio e TV.

O partido argumenta, em ofício enviado ao ministro das Comunicações, que as razões principais para fazer o pedido são aumentar a prestação de contas de suas atividades para a população e ajudar na difusão da participação política.

"Um canal de comunicação próprio do Partido dos Trabalhadores possibilitaria o cumprimento de um dever constitucional, legal e estatutário, oportunizando uma participação política para além do simples ato de votar, adotando-se uma verdadeira pedagogia de participação político-partidária", justifica no pedido.

O pedido lista 49 canais em diversos estados que hoje estão vagos e poderiam ser disponibilizados pelo ministério.

"A comunicação por canal partidário específico possibilitaria a justa prestação de informação uma vez que os partidos políticos são indissociavelmente vinculados à educação política, ao incentivo da participação política e à contínua comunicação com os cidadãos", afirma.