BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, organizada pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração) em Belém (PA), vai reunir povos tradicionais, empresas do setor e influenciadores globais entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. O objetivo é debater a construção de uma agenda verde para a transição econômica da região.

Uma das principais autoridades confirmadas é o oitavo secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), Ban Ki-moon.

Também confirmaram o presidente do ICMM (da sigla em inglês para Conselho Internacional de Mineração e Metais), Rohitesh Dhawan, o embaixador da Unesco para a Sustentabilidade, Oskar Metsavaht, e Neidinha Suruí, ativista na Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé.

Presidente do Ibram, o ex-ministro Raul Jungmann defende o investimento em novas economias na região, tais como a bioeconomia, o mercado de carbono, e as economias circular, solidária, regenerativa e da sociobiodiversidade, que permitem conjugar conservação, desmatamento líquido zero, desenvolvimento e bem-estar social.