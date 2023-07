SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que postagem feita nas redes sociais com frase atribuída ao ditador italiano Benito Mussolini sobre liberdade serviu de alerta à população para os riscos de um Estado excessivamente burocrático.

No último sábado (1º), dia seguinte à declaração de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o governador publicou no Instagram a frase "Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo".

Após o texto, Zema creditou a frase ao ditador italiano e desejou bom dia aos seguidores.

Após a repercussão negativa da frase, o governador, por meio de sua assessoria, encaminhou nota em que afirma que ele defende "liberdades individuais, incluindo o direito de ir e vir e o acesso à propriedade privada e às eleições livres, condições possibilitadas apenas pela democracia".

Segundo a nota, "a citação em questão foi postada como um alerta sobre os riscos de um Estado inchado, com altas cobranças de impostos e gastos desregulados, mas sem capacidade de investimentos básicos para a população".

"Este cenário significa, na prática, que quanto mais burocrático e complexo o estado for, maiores serão os riscos de colocar em xeque as liberdades de todos os brasileiros", conclui o texto.

O governador mineiro apoiou Bolsonaro no pleito presidencial passado e é cotado como um possível nome para concorrer às próximas eleições pela direita, herdando o espólio eleitoral do ex-presidente.

Na última sexta (30), Bolsonaro afirmou que Zema é uma opção de seu campo político para as eleições presidenciais, mas não para o próximo pleito.

"Tenho um profundo respeito por ele. No meu entender, fez um bom trabalho aqui, porque pegou um Estado destruído pelo PT e, como bom mineiro que trabalha em silêncio, é uma opção para o futuro, 2030, 2034, 2038, é uma boa opção", disse, em entrevista ao jornal O Tempo.

Benito Mussolini liderou a Itália de 1922 a 1943. Chamado de Il Duce (o líder), ele foi uma figura central do fascismo e inspirou Adolf Hitler, nazista que comandou a Alemanha de 1933 a 1945, ano de sua morte.