CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Corregedoria do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) determinou uma correição extraordinária - uma espécie de auditoria - nas unidades da Procuradoria da República do Paraná com atuação junto à 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos processos remanescentes da Operação Lava Jato.

A portaria foi assinada pelo corregedor do CNMP, Oswaldo D'Albuquerque, nesta segunda-feira (3).

Segundo ele, a correição extraordinária ocorre por "por simetria" ao que foi determinado recentemente pela Corregedoria do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) em relação aos gabinetes dos magistrados que atuam nos processos da Lava Jato, em primeira e segunda instância, ou seja, na 13ª Vara Federal de Curitiba e na 8ª Turma do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região).

De acordo com a portaria do CNMP, a correição extraordinária nas unidades da Procuradoria da República ocorrerá entre os dias 12 a 14 de julho para "apurar o funcionamento e regularidades dos serviços funcionais, especialmente na atuação perante os feitos judiciais e administrativos relacionados à Operação Lava Jato".