FOZ DO IGUAÇU, PR, E PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) se referiu a Jair Bolsonaro (PL) como "titica" em discurso realizado na tarde desta terça-feira (4) em Foz do Iguaçu (PR).

Em cerimônia da retomada das obras da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), Lula falava sobre a importância dos jovens universitários fazerem política.

"Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como Bolsonaro", disse o presidente. "Titica" significa excremento de galinha.

A plateia de cerca de 2.000 convidados -composta majoritariamente por estudantes, professores e membros do MST- reagiu com risadas e puxou o coro de "inelegível", assim como ocorreu em discursos anteriores de Lula desde o julgamento do ex-presidente no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A Unila foi criada no segundo mandato de Lula e seu campus é o último projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, morto em 2012. As obras, todavia, estavam paralisadas desde 2014. A cerimônia com Lula serviu para firmar um acordo de cooperação técnica entre Itaipu, Unila e Ministério da Educação prevê o financiamento por parte de Itaipu para execução do remanescente da estrutura.

Serão concluídas as obras da primeira fase do futuro campus, paralisadas desde 2014 com 41,58% dos trabalhos executados. A etapa inclui o prédio principal com 18 andares, o bloco de salas de aula e um restaurante. O custo total da obra é de R$ 600 milhões.