SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O coach Pablo Marçal é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (5) sob suspeita de crimes eleitorais. A corporação investiga se ele cometeu também os crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e apropriação indébita nas eleições de 2022.

A operação da PF que mira o coach cumpre sete mandados de busca e apreensão em Barueri e Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo.

Marçal foi pré-candidato à Presidência da República pelo PROS no ano passado, mas teve seu nome barrado pelo TSE. Após a derrota, ele se lançou candidato a deputado federal, mas também teve o registro indeferido pela Corte eleitoral.

Segundo as apurações feitas pela PF, Marçal e um sócio dele fizeram doações à campanha do coach à presidência e à Câmara e parte desses valores foram remetidos às próprias empresas das quais são sócios. O UOL tenta contato com a defesa de Marçal.