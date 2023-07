BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) operação com o objetivo de apurar supostos financiadores dos atos de invasão ao aeroporto de Brasília em dezembro de 2022 e possível conexão com os envolvidos na tentativa de atentado a bomba nas proximidades do terminal.

Os atos sob investigação ocorreram nos dias 2 e 8 daquele mês, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram áreas de acesso restrito e adjacências do aeroporto, causando uma série de transtornos à segurança aérea e ao serviço aeroportuário.

São cumpridos seis mandados de busca e apreensão: um em Marabá (PA), um em Água Boa (MT) e quatro no Distrito Federal.

Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e associação criminosa ? todos previstos no código penal.