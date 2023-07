RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comparou professores "doutrinadores" a traficantes em um discurso durante um evento pró-armamento em Brasília neste domingo (9).

"Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime", disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro no IV Encontro Nacional Pró-Armas pela Liberdade.

Na sequência, Eduardo afirmou que o professor "doutrinador" talvez seja "ainda pior" do que o traficante. "Porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação."

A fala fez o nome do deputado entrar na lista de assuntos mais comentados do Twitter.

Parlamentares de esquerda condenaram o discurso nas redes sociais. "Repugnante", afirmou a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) disse que entrará com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro. "Esse insulto a todos os professores brasileiros não pode ficar impune", escreveu Boulos no Twitter.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ter pedido que a Polícia Federal apure os discursos no evento com a participação de Eduardo Bolsonaro.

"Objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos", escreveu Dino nas redes sociais.