BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A assessoria do Palácio do Planalto confirmou nesta quinta-feira (13) que o presidente Lula (PT) convidou o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) para assumir o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro.

A escolha faz parte da estratégia do mandatário para melhorar sua relação com a União Brasil e garantir os votos do partido na Câmara dos Deputados.

Isso porque Daniela pretende deixar a sigla e migrar para o Republicanos devido a um desentendimento de seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, com a direção do partido.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quinta-feira (13) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o deputado federal, Celso Sabino (União-PA). O presidente convidou Sabino para o Ministério do Turismo, convite esse que foi aceito pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias", disse nota do governo.

A novela da troca no Turismo já dura mais de um mês e chegou até mesmo a ameaçar a votação da reforma tributária na Câmara, quando se esperava a saída de Daniela, mas o governo optou por mantê-la mais uma semana.

A nomeação de Sabino não deve reduzir a pressão do centrão contra ao governo. O grupo de partidos quer que o mandatário faça uma reforma ministerial mais ampla, em vez de trocar apenas a ministra Daniela Carneiro.

Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reforçam que, para Lula conseguir ampliar a base parlamentar, é necessário abrir espaço no governo para partidos como PP e Republicanos -e que seja entregue um ministério de elevado orçamento.

Sem uma base fiel, o governo enfrenta dificuldades para aprovar as duas matérias no plenário.