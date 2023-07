SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou neste sábado (15) que o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) já pode "abrir uma igreja", ironizando a "chuva de Pix" que o ex-coordenador da Operação Lava Jato diz ter recebido após deixar a Câmara dos Deputados.

As declarações ocorreram em evento do grupo Prerrogativas, composto por advogados, juristas e defensores públicos, em homenagem a Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo e morto em 2 de julho, aos 85 anos.

"Esses dias eu via o Dallagnol dizendo que quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover Pix. É o novo contato com a espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro. Certamente já pode fundar uma igreja", disse o magistrado.

Gilmar também fez críticas à operação, encerrada em 2021, e disse ser necessário repensar o modelo de atuação do Ministério Público, apontando falhas nos órgãos fiscalizadores ao dar suficiente autonomia para a Lava Jato.

O ministro também disse ser necessário corrigir os erros na estrutura de Justiça do país, e afirmou que o "modelo [Sergio] Moro-Dallagnol", referindo-se à forma como ambos atuavam em Curitiba, não foi bem-sucedido. "Vamos organizar uma fuga para frente, vamos salvar o judiciário desse grande escândalo", reiterou.

"O Ministério Público continua sendo uma instituição extremamente importante. O combate à corrupção no Brasil é fundamental. Agora, não acreditem que são o quarto Poder, porque não são. Não queiram ter papel de auxiliar do sistema político-partidário, porque não é esse o seu papel."

Em 12 de junho, Deltan publicou vídeo nas redes sociais agradecendo as transferências via Pix recebidas de seus apoiadores, afirmando que o gesto seria uma "expressão de solidariedade". O parlamentar cassado também chamou os doadores de "agentes de Deus em sua vida".

Seis dias antes, a Mesa Diretora da Câmara havia declarado a perda de mandato do deputado, atendendo à decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de 16 de maio, quando, por unanimidade, o registro de candidatura de Deltan foi cassado, e, por consequência, seu cargo no Legislativo.

"Imaginei Deus respondendo o seguinte: quando foi que eu permiti que você e sua família fossem tocados? Quando você foi condenado a pagar mais de R$ 100 mil por conta do PowerPoint, eu não fiz chover mais de 12 mil Pix em menos de 36 horas na sua conta? Não foi mais de meio milhão de reais sem você abrir a boca para pedir? Quando você viu qualquer coisa parecida, homem de pequena fé? Não tema. Seja forte e corajoso", disse o ex-procurador da Lava Jato.