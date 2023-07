RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), defendeu em entrevista à Folha uma parceria entre o presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Aliado de Lula, João Campos também é próximo de Lira e diz ver como natural uma minirreforma ministerial no governo, que está em articulação em Brasília, para ampliar a base aliada no Congresso.

"Conheço Lula e Arthur Lira e acho que os dois têm total capacidade de construir uma grande parceria política em favor do Brasil. Se a gente pacifica a política, ela deixa de tirar energia do Brasil e coloca solução, como foi na Reforma Tributária."

Em São Paulo, João Campos defende diálogo entre Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB), possíveis pré-candidatos à prefeitura paulistana e que fazem parte da base do governo Lula, mas diz que cabe à deputada --que é sua namorada-- falar pelo projeto político dela.

No Recife, o prefeito afirma que espera contar com a presença de Lula no seu palanque na busca pela reeleição.

*

*Folha -* Qual a sua avaliação sobre o início do governo Lula?

*João Campos -* O presidente assumiu num momento em que precisava reconstruir o país em diversas frentes. A gente viu um verdadeiro desmonte no governo Bolsonaro. Na educação, por exemplo, o ministro só aparecia em conflito ou escândalo. Qual era a agenda do desenvolvimento social e da saúde? Não tinha.

Lula lançou um plano de educação integral, de recomposição do repasse de merenda. O diálogo federativo voltou, e programas como Farmácia Popular e Bolsa Família foram relançados com condicionalidades importantes como vacinação e matrícula escolar.

O presidente preparou a pista para a atividade econômica e equilíbrio fiscal do país e agora vem com um plano de investimento e infraestrutura. Fazer tudo isso em seis meses é muita coisa.

*Folha -* Em que o governo Lula não foi bem e pode melhorar?

*João Campos -* É um governo de muito mais acertos. Eventuais pontos a serem melhorados são muito menores do que o conjunto de acertos.

*Folha -* A articulação política do governo enfrentou instabilidades, inclusive em votações no Congresso. O PSB está satisfeito com a condução dessa área?

*João Campos -* A articulação política vai se consolidando com o tempo. O que defendo é que haja um alinhamento harmônico entre o presidente e o Congresso, sobretudo a Câmara. Conheço Lula e Arthur Lira e acho que os dois têm total capacidade de construir uma grande parceria política em favor do Brasil. Se a gente pacifica a política, ela deixa de tirar energia do Brasil e coloca solução, como foi na Reforma Tributária.

*Folha -* Essa pacificação passa por uma minirreforma ministerial?

*João Campos -* Acho que é natural, todo governo tem adequações ao longo do tempo. A montagem na reta final sempre tem movimentos de consolidação. Alguns movimentos podem ter sido feitos antes com análise correta e depois é natural que tenha reavaliação levando em conta o processo técnico e o processo político. São coisas pontuais e não estruturais.

*Folha -* O sr. citou a Reforma Tributária, que gerou desgaste para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no campo bolsonarista, por defendê-la. Acredita que esse estremecimento pode ter impacto na articulação da direita para as eleições de 2026 e eventualmente beneficiar o grupo governista?

*João Campos -* Tarcísio fez um movimento correto de Brasil. Historicamente, São Paulo trabalhou para não ser feita a Reforma Tributária, que tributa na origem, e São Paulo produz muito. Isso é uma questão histórica do estado, não é de um político. De maneira geral, você deixa o extremo com menor tamanho. É positivo para o nosso campo, mas também para o campo de centro. Esse extremo estridente não dialoga e é contra as instituições, o Brasil não é assim. A minha avaliação é que o conflito dentro da direita é positivo para Tarcísio.

*Folha -* O PSB planeja ter candidato em 2026 ao Planalto caso Lula não dispute a reeleição?

*João Campos -* Nosso projeto é alinhado ao do presidente Lula. A coordenação política desse processo será feita por ele. E qualquer tipo de discussão vai se dar no ambiente interno.

*Folha -* Como avalia o papel do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB)?

*João Campos -* Positivamente. Ele é muito correto e leal. É um bom aliado. Lula sabe que conta com ele e com a correção dele. Tem ajudado também como ministro na interlocução com o setor produtivo.

*Folha -* A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) apontou recentemente frustração com o governo por causa dos repasses de emendas de relator e em relação à forma como o presidente Lula recebeu o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Concorda com ela?

T*João Campos -* abata tem sido muito leal com Lula, esteve na linha de frente durante a campanha eleitoral. O bom aliado é o que sabe que é parceiro e correto e que tem condições de avaliar pontos que podem ser melhorados. Sobre a Venezuela, o próprio presidente já falou sobre isso. Eu pessoalmente tenho discordâncias reais sobre o que acontece lá, mas o que acontece na Venezuela é um caso da Venezuela e é muito longe do que eu espero para qualquer país, inclusive o Brasil. E você não pode se negar a ter relação com um país mesmo que tenha discordâncias sobre o sistema dele.

*Folha -* Nas eleições de 2020, o PT não venceu para prefeituras de capitais e viu o número de cidades que governava diminuir. Para 2024, o sr. acha que o efeito Lula, agora presidente, pode beneficiar o partido e seus aliados?

*João Campos -* Lula é um grande eleitor no Brasil e no Nordeste. Mas as eleições não serão construídas por um único fator, tem uma série de fatores. Espero contar com ele na minha campanha [à reeleição]. Será muito bom se tivermos as forças que estão alinhadas no Brasil juntas nos estados e municípios.

*Folha -* Esse seu argumento de aglutinar vale para São Paulo com Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Tabata Amaral? Ou o PSB não tem chances de abrir mão da candidatura?

*João Campos -* Acho que o diálogo deve sempre existir, mas cada local tem uma particularidade. Aqui, a gente governa o Recife, lá [em São Paulo] é diferente, onde tem um opositor do nosso conjunto governando. São particularidades que devem ser levadas em conta. Tabata que vai falar por ela. Não é fora de São Paulo que vai se discutir São Paulo. Nosso papel aqui é cuidar do Recife.

*Folha -* O PT deseja, nos bastidores, indicar um nome como vice na sua chapa. Quais critérios o sr. vai adotar para preencher essa vaga?

Qualquer tipo de discussão eleitoral só vamos abrir em 2024. Discussão eleitoral não ajuda agora. É o momento de cuidar da cidade.

*Folha -* Há chances de o PT emplacar o candidato a vice?

*João Campos -* Eleição majoritária se dá pelo conjunto de forças. Não se toma uma decisão por si só ou pelo conjunto. Normalmente é: qual o caminho que agrega mais e junta mais? Qual a narrativa que é aceita e validada? É uma tese coletiva que vai ser construída ano que vem.

Se o sr. for reeleito, pretende disputar em 2026 a eleição para o Governo de Pernambuco?

Hoje, meu foco não é eleição, é gestão. No ano que vem, meu foco na eleição será Recife.

*Folha -* E se for reeleito, vai completar o mandato?

*João Campos -* Daqui para eu ser reeleito, o caminho é muito longo.

*Folha -* Houve alguns atritos recentes entre a Prefeitura do Recife e o Governo de Pernambuco, como na disputa pela administração de um centro de atendimento para idosos. Essa relação está no patamar adequado?

*João Campos -* Defendo e pratico o diálogo. Não sou das pessoas que perdem tempo brigando, mas sei defender os interesses do povo do Recife. Infelizmente, estou tendo que entrar na Justiça para abrir um serviço de saúde. É uma coisa inédita. A gente chegou a colocar para funcionar e, por uma ação judicial impetrada pelo governo estadual, foi fechado. Estou brigando para reabrir.

*Folha -* Qual a sua avaliação do início do governo de Raquel Lyra (PSDB)?

*João Campos -* Não cabe a mim avaliar. Acho que cabe à população.

*Folha -* O sr. avaliou Lula quando perguntamos. Não caberia avaliar o governo Raquel por quê?

*João Campos -* Lula tenho tranquilidade de avaliar, porque ele está fazendo um excelente trabalho, e segundo que ele é um aliado, me sinto parte disso. A quem cabe a avaliação ao governo do estado é o povo. As pessoas podem avaliar se há aumento de violência, se há fechamento de hospital, se há briga para impedir o Recife de abrir uma unidade de saúde, se tem paralisação de obras que vinham acontecendo, se tem rescisão de convênios com municípios do estado, quem avalia são as pessoas.

*Folha -* Quais são as prioridades da sua gestão para o período até a eleição de 2024?

*João Campos -* Minha grande prioridade é a construção de uma cidade menos desigual e mais justa. Meu desejo é ter a gestão que mais investiu em educação na história do Recife e na infraestrutura social. Teremos uma obra de contenção de encostas em cada localidade de morro. Isso nunca existiu. Na educação, vamos duplicar as vagas em creches. Havia 7.000 e vamos para 14 mil. São 160 escolas em obra ao mesmo tempo. Isso é fazer por educação.



RAIO-X

João Henrique de Andrade Lima Campos, 29

Prefeito do Recife, é o segundo vice-presidente nacional do PSB. Formado em engenharia civil pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), foi deputado federal de 2019 a 2020, quando foi eleito prefeito do Recife. É filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos (1965-2014)