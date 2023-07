SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O best-seller escrito por Dora Kramer, jornalista e colunista da Folha de S.Paulo, sobre a vida de Fernando Collor de Mello virou documentário do GloboPlay, disponível para assinantes a partir desta terça-feira (25).

Veiculado em formato de podcast, Collor versus Collor parte de gravações de entrevistas que Kramer fez com Pedro Collor de Mello, irmão e principal denunciante do ex-presidente, para escrever o livro "Passando a Limpo - A trajetória de um Farsante", best seller lançado em 1993.

O podcast conta a história da família Collor desde a infância dos irmãos e se propõe a traçar quais seriam os motivos da cisão familiar. A obra, do Globoplay em coprodução com a Rádio Novelo, é apresentada pela jornalista Évelin Argenta e tem Dora Kramer como consultora.

Collor foi eleito presidente do Brasil em 1989, na primeira eleição direta para o cargo depois da ditadura militar (1964-1985). Em 1992, sofreu impeachment por causa de um escândalo de corrupção que veio a público a partir de uma entrevista que seu irmão, Pedro Collor, deu à revista Veja.

O ex-presidente teve os direitos políticos suspensos por 8 anos, período em que ficou inelegível. Depois disso, ele tomou posse em 2007 como senador por Alagoas pelo PTB. Nas eleições de 2022, Collor ficou em terceiro lugar na corrida para governador do estado e perdeu a cadeira.

Kramer se formou em jornalismo em 1977 na Faculdade Cásper Líbero. Ela tem passagens em veículos como o Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e a revista Veja. Atualmente a jornalista também trabalha na Jovem Pan.

COLLOR VERSUS COLLOR

Quando: A partir desta terça-feira (25)

Onde: GloboPlay

Preço: Só para assinantes