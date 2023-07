PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - No dia seguinte ao decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que restringiu o acesso a armas de fogo para CACs (caçadores, atiradores e colecionadores), o governador de Santa Catarina Jorginho Mello (PL) compareceu à inauguração de um clube de tiro em São José, município vizinho a Florianópolis.

Em seu Instagram, o Top Gun Floripa se apresenta como um espaço para "filiados e visitantes que gostam de "happy hour, armas, charuto, jogos, tiro, negócios e amigos". A inauguração, em 22 de julho, também atraiu nomes do bolsonarismo catarinense como as deputadas federais Julia Zanatta (PL) e Caroline de Toni (PL).

O decreto acabou sendo tema dos discursos de autoridades. Jorginho disse que "arma onde não pode estar é na mão de bandido [...] mas na da pessoa de bem, na mão do brasileiro, a arma tem que estar".

Zanatta declarou ser aquele "um baita dia para inaugurar" e chamou o decreto de Lula de "genocida". A deputada celebrou o armamento da população -"quem imaginaria que nós teríamos tanto brasileiro armado, capaz de defender a sua propriedade, a sua família e mais do que isso, disposto a lutar".

Em ao menos um ponto o decreto de Lula pode trazer dor de cabeça ao empreendimento, visto que ele fica próximo a uma escola municipal, o Centro Educacional Municipal Escola do Mar Flávia Scarpelli Leite. O decreto estabelece que não pode haver clubes de tiros a menos de 1 km das escolas.

Procurado pelo Painel, o Top Gun Floripa disse que os funcionários não estão autorizados a falar sobre o empreendimento e que os donos estariam incomunicáveis.

O PL catarinense tem feito caravanas no interior do estado para arraigar filiações ao partido, sobretudo de mulheres. Nesta sexta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa Michelle desembarcam no Estado. Bolsonaro se reúne com o PL nesta sexta-feira (28), enquanto Michelle fará um evento para mulheres no sábado (29), ambos em Florianópolis.