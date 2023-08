BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou ter pedido ao ministro Paulo Pimenta (Secom) que o governo crie um canal de TV internacional para mostrar o país ao mundo.

"Eu brigo com o Pimenta porque eu acho que um país do tamanho do Brasil tem que ter uma TV internacional", afirmou ele, durante live transmitida nessa terça-feira (1º).

O petista disse que viaja pelo mundo e não vê uma notícia sequer sobre o Brasil em emissoras estrangeiras. "Se você quiser ver uma notícia do Brasil você vê pela TeleSUR, que é o canal da Venezuela."

A Telesur é uma emissora multiestatal sul-americana financiada por governos de esquerda da América Latina.

O mandatário afirmou que um país de dimensões continentais como o Brasil precisa mostrar toda sua diversidade. Citou o Pantanal e as praias do Nordeste, entre outras belezas naturais.

Lula disse que já tentou em seus mandatos anteriores criar um canal internacional, mas que não deu certo e que recentemente, após seu retorno ao Palácio do Planalto, tentou firmar um convênio com Portugal, mas a proposta não andou.

"Mas eu acho que, agora, o companheiro Pimenta vai fazer um esfoço especial e se Deus quiser a gente vai ter uma TV para mostrar a cara do Brasil", afirmou o presidente.

"Não é para mostrar debate político, não é para mostrar o governo, não é para mostrar o Congresso. É para mostrar simplesmente o Brasil. Mostrar o Brasil como ele é."