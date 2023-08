SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) vai comparecer à PF na próxima segunda-feira (7), mas vai ficar em silêncio se não tiver acesso aos autos do processo no qual é investigada, diz a defesa dela.

Advogado diz que Zambelli vai ficar em silêncio. "Ela comparecerá na 2ª feira. Minha orientação é que só responderá perguntas após nos serem franqueados os autos", afirmou Daniel Bialski ao UOL.

Deputada é acusada de pagar o hacker da Vaza Jato para invadir contas de Moraes e do CNJ. Segundo as investigações da PF, o objetivo da invasão seria a inserção de documentos falsos no BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão) e fraude de mandados de soltura.

Zambelli assumiu que faz pagamentos a Walter Delgatti Neto. Ela afirma, no entanto, que os valores foram referentes a trabalhos em seu site pessoal, e não a invasões.

Walter Delgatti foi preso preventivamente na manhã de quarta-feira (2) em Araraquara, no interior de São Paulo.

Moraes determinou que a PF recolhesse armas, computadores, tablets e o passaporte de Carla Zambelli em todos os endereços relacionados à deputada. O ministro do STF também pediu que a PF averiguasse se havia cômodos secretos nos locais.

Delgatti e Zambelli conseguiram invadir os sistemas do CNJ e BNMP usando credenciais falsas obtidas de forma ilícita entre 4 e 6 de janeiro de 2023.

