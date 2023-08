SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo avalia perdoar as multas aplicadas durante a pandemia. A medida valerá para as infrações de caráter educativo e não arrecadatório.

Se a medida entrar em vigor, um dos beneficiários será o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que têm sete infrações em aberto com a Secretaria da Saúde do estado.

Em nota, o governo Tarcísio afirmou que está avaliando a possibilidade de enviar o projeto a respeito da anistia às multas aplicadas durante o estado de emergência em saúde.

Em 2021, na gestão do então governador João Doria, o ex-presidente foi autuado por não usar máscara de proteção facial contra a Covid-19 durante eventos em São Paulo, como motociatas que ele promovia pelo estado.

Com autuações acumuladas no estado, Bolsonaro pode ter que pagar um total de R$ 1 milhão por todas as infrações.