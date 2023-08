SÃO PAUO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro desmarcou o depoimento de Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza jato, que estava previsto para esta quinta-feira (10).

A oitiva de Delgatti foi remarcada para a semana que vem, na quinta-feira (17). A informação foi confirmada ao UOL pela secretaria da CPMI, que afirmou que, ainda assim, o cronograma pode ser alterado.

No lugar do hacker da Vaza Jato, a comissão quer ouvir Marcela da Silva Soares Pinho, a PM do DF que foi jogada de uma das cúpulas do Congresso durante os ataques que destruíram a Praça dos Três Poderes.

Ela caiu de uma altura de cerca de três metros e foi promovida por "atos de bravura" ao tentar impedir os atos golpistas.

HACKER DA VAZA JATO FOI PRESO NA SEMANA PASSADA

A PF investiga a atuação dele e da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e na inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão).

A corporação cumpriu um mandado de prisão contra Delgatti em Araraquara, em São Paulo. Também houve mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete da parlamentar. Foram dois mandados de busca em São Paulo e três no Distrito Federal.