RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia após a prisão do ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques, o presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (10) que "tentaram corromper" a corporação para não deixar eleitores pobres votarem.

"Eu estou aqui por causa do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro resolveu dizer não aos quase R$ 300 bilhões que foram utilizados no ano da campanha, jogado dinheiro no ralo para ver se comprava votos. Foi utilizado e tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal para não deixar pobre votar. Eles não contavam que Deus é maior do que tudo isso", disse o presidente.

Silvinei Vasques foi preso na quarta-feira (9) sob suspeita de interferência da corporação no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, vencidas pelo petista.

A fala foi feito em evento no Rio de Janeiro na qual anunciou financiamento a projetos tocados pela prefeitura da capital, comandada pelo aliado Eduardo Paes (PSD).

Tags:

Lula