SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em evento da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP, neste sábado (12), o advogado Flavio Bierrenbach defendeu o nome de Maria Paula Dallari Bucci para a próxima vaga do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bierrenbach, que foi ministro do STM (Superior Tribunal Militar) de 2000 a 2009, afirmou que Maria Paula reúne todas as credenciais para o cargo e sugeriu uma campanha a favor dela.

"Nós sempre saímos daqui com um projeto, e desta vez não vai ser diferente", afirmou o ex-ministro, em fala bastante aplaudida pelas cerca de 500 pessoas presentes.

Na atual composição do STF, dois ministros são antigos alunos da USP: Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Além deles, o recém-aposentado Celso de Mello se formou na mesma instituição.

O movimento deste sábado é o segundo a favor de Maria Paula. No último dia 27, um manifesto articulado por alunos e ex-alunos da Faculdade de Direito da USP já pleiteava a indicação da professora para a vaga que será aberta com a aposentadoria de Rosa Weber, presidente da corte.

"Em um momento de pacificação nacional, no qual o Supremo precisa de nomes com a coragem e altivez para cumprir o papel institucional do STF de defesa da institucionalidade e dos direitos fundamentais, Maria Paula Dallari Bucci é nome a ser considerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva", afirmam os signatários.

Maria Paula é professora do Departamento de Direito do Estado da USP e tem histórico de atuação antirracista e de luta pela democracia.

Filha do jurista Dalmo Dallari, ela participou no ano passado da leitura da "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado democrático de Direito", em cerimônia realizada na Faculdade de Direito da USP no dia 11 agosto.

Por causa disso, Maria Paula também foi uma das homenageadas pela direção da faculdade neste sábado, que aproveitou o tradicional almoço anual dos antigos alunos para destacar, entre outras pessoas, alguns participantes da carta de 2022.

O diretor Celso Campilongo e a vice-diretora Ana Elise Bechara prestaram tributo, por exemplo, à professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente e ao próprio Bierrenbach, que também leram a carta no ano passado.

Entre outros nomes celebrados estavam o de Rita de Cássia Donley Bairão Simon, primeira pessoa assinar o texto de 2022 após ser aberto ao público, e Maria Eugenia Silva Telles, que foi casada com o professor Goffredo da Silva Telles Jr., autor da histórica "Carta aos Brasileiros", de 1977.