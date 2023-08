BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) avançou nas tratativas para acomodar Republicanos e PP no primeiro escalão do governo.

Segundo parlamentares do centrão ouvidos pela reportagem, integrantes do governo acenaram com a oferta da Caixa Econômica Federal e um novo ministério, de Micro e Pequenas Empresas, ao PP, mas o partido rechaçou a proposta e reforçou a demanda pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

Em outra frente, o Planalto indicou que pode entregar o Ministério dos Portos e Aeroportos ao Republicanos, que também pode comandar a Funasa (Fundação Nacional da Saúde).

O assunto foi tratado em reunião de Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nesta quinta-feira (16). Segundo pessoas a par das negociações, o presidente ficou de dar uma resposta ainda nesta quinta sobre as demandas.

Diante da sinalização recebida pelo PP, integrantes da sigla avaliaram que, mesmo com a possibilidade de sinergia com recursos do Sistema S, preferem um ministério com mais capilaridade e que dê vazão para emendas parlamentares ?o Desenvolvimento Social envia dinheiro para equipamentos e obras de centros de assistência social.

No entanto, integrantes da cúpula do PT que estiveram com Lula na noite de terça-feira (15) dizem estar seguros de que o presidente irá poupar Wellington Dias, que comanda o Desenvolvimento Social, da reforma ministerial.

Além de ser uma pasta estratégica aos petistas, pesa o fato de que Dias teria de deixar o ministério para dar lugar ao partido de um dos seus principais rivais no Piauí, o senador Ciro Nogueira (PI), que preside o PP.

Se não houver consenso, surge a possibilidade de transferir a gestão do Bolsa Família para a Casa Civil, deixando o Desenvolvimento Social focado nas áreas de mais interesse do centrão, principalmente emendas.

Essa solução também é criticada por técnicos da área social do governo e por petistas, mas é aceita pelo PP.

As especulações nos bastidores em torno do Ministério do Desenvolvimento Social aumentaram quando Lula cancelou, após poucos minutos do início, uma reunião com o ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social) na tarde desta quarta-feira, cuja pasta é pleiteada pelo PP. O mandatário saiu na sequência para encontrar Arthur Lira.

O encontro foi retomado na manhã do dia seguinte. Wellington buscava apresentar a Lula seus projetos sociais e o plano "Brasil Sem Fome", para erradicar a pobreza, o que foi visto como uma tentativa de mostrar o trabalho que vem desenvolvendo ao mandatário e afastar as ameaças.

Para concretizar a reforma, o petista ainda precisa se reunir com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP). Ainda não há um encontro marcado. A expectativa de integrantes do Palácio do Planalto e articuladores políticos é a de que Lula finalize até esta sexta (18) a minirreforma.

Se este desenho for confirmado, Lula terá de fazer remanejamentos na Esplanada. Uma possibilidade é que Márcio França (Portos e Aeroportos) seja transferido para Ciência e Tecnologia, cuja ministra, Luciana Santos (PC do B), poderia ir para o Ministério da Mulher, substituindo Cida Gonçalves.

França também poderia ocupar o novo Ministério de Micro e Pequenas Empresas, que seria desmembrado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), comandado atualmente pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. Os dois são do PSB.

Membros do centrão acreditam que Lula irá solucionar a equação e apresentar o desenho final da reforma ministerial nesta semana, antes de embarcar para nova viagem ao exterior.

Lira, segundo aliados, deverá ir a São Paulo na tarde desta quinta para um evento de filiação ao PP do secretário-chefe da Casa Civil do estado de São Paulo, Arthur Lima.

Interlocutores de Lira afirmaram à reportagem que recomendaram que o presidente da Câmara ouvisse o que o petista iria oferecer durante a reunião com Lula desta quarta ?e não demandasse o comando de uma ou outra pasta específica.

A Funasa, por sua vez, vinha sendo alvo de pedidos do PSD, que já tinha solicitado o comando do órgão ao Planalto desde a transição do governo.

Nesta semana, a bancada da legenda no Congresso enviou uma carta para ministros palacianos reforçando a indicação do nome do ex-vice-governador do Ceará Domingos Filho para chefiar a Funasa. O documento era assinado pelos líderes do partido na Câmara, Antonio Brito, e no Senado, Otto Alencar.