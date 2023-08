BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Gabinete de Segurança Institucional exonerou nesta terça-feira (29) o coronel Carlos Onofre Serejo Luz Sobrinho, que ocupava o cargo de coordenador-geral do órgão.

A exoneração acontece após a conclusão da sindicância interna, que apontou deficiência no fluxo e qualidade de informações como determinantes para a falta de reforço durante a invasão do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro.

O resultado da sindicância foi divulgado pela TV Globo.

O coronel da reserva ocupava o cargo de coordenador-geral de Operações de Segurança Presidencial.

Carlos Onofre Serejo Luz Sobrinho é investigado pela CPI do 8 de Janeiro, que no início do mês aprovou a quebra do seu sigilo telefônico e telemático.

"Na sindicância instaurada no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para apurar as ocorrências relacionadas ao 8 de janeiro de 2023, e compartilhada com esta CPMI, o agente público acima foi identificado como envolvido, depondo sobre os fatos", afirma trecho do requerimento aprovado pelos deputados e senadores.