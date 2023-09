BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (5) que os militares se apoderaram das festividades do Dia da Independência no Brasil, ao longo da história, em particular após as duas décadas da ditadura militar no país.

A declaração acontece às vésperas do desfile militar, no qual o governo federal vem usando o evento para buscar uma reaproximação com as Forças Armadas e ligar a imagem delas com a democracia, após as desconfianças por conta do 8 de janeiro.

"Todo o país do mundo tem na festa da independência uma grande festa. O que aconteceu no Brasil é que, como nós tivemos por 23 anos um regime autoritário, a verdade é que os militares se apoderaram do 7 de Setembro. Deixou de ser uma coisa da sociedade como um todo", afirmou o presidente.

"O que nós estamos querendo fazer agora, com a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica é voltar a fazer um 7 de Setembro de todos. O 7 de Setembro é do militar, do professor, do médico, do dentista, do advogado, do vendedor de cachorro quente, do pequeno e médio empreendedor individual", completou

A fala do presidente aconteceu durante a gravação do Conversa com o Presidente, a sua transmissão semanal na internet.