SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), subiu em um blindado Guarani do Exército na abertura do desfile cívico-militar do 7 de Setembro. O evento acontece no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes (MDB ) e representantes das Forças Armadas fizeram a revista das tropas fora do alcance da plateia.

Depois, o governador se instalou, junto a Nunes e outras autoridades, para acompanhar o evento. Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente que teve o 7 de Setembro como uma de suas marcas de governo, Tarcísio não discursou nem desfilou para o público.

Com expectativa de lotação máxima, as arquibancadas, com capacidade para 30 mil, foram se enchendo ao longo da manhã, com poucas pessoas vestindo verde e amarelo.

Bolsonaristas se dividiram nas redes sociais quanto à estratégia a adotar no primeiro 7 de Setembro do novo governo Lula. Parte deles sugeriu esvaziar o evento, enquanto outros pediram que manifestantes fossem de preto.

Participantes de preto abordados pela Folha não citaram razões políticas para a escolha da cor da roupa.

Eles disseram que compareceram ao evento pela proximidade de familiares com o Exército, pelo respeito à data ou para ver o desfile, mas não citaram razões partidárias.

Desfilam, segundo a Prefeitura de São Paulo, cerca de 9.000 pessoas de organizações como Exército e Força Aérea Brasileira.