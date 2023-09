O mandato da deputada federal Ana Pimentel anunciou o repasse de cerca de R$20 milhões em recursos para Juiz de Fora. Ela explica que os valores são oriundos de um dispositivo chamado de Resultado Primário 2 (RP2), que é obtido por meio da inscrição em portarias específicas. Os Ministérios disponibilizam valores para os municípios, que precisam ser buscados ativamente pelos deputados.



“Eu tenho expectativa de que, até o final do ano, possa ainda crescer um pouco mais esse valor, porque a gente continua fazendo esse trabalho de busca por esse recurso.” O montante principal, conforme Ana, será destinado à área de Saúde. As equipes de Saúde da Família, por exemplo, deverão receber tablets para realizar os atendimentos.

“Por meio desses recursos do RP2, conseguimos a ampliação de cinco novas equipes de Saúde da Família, para Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira receberá R$2 milhões, trouxe R$ 1 milhão para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, R$1 milhão para a Ascomcer, R$1 milhão para o Hospital São Vicente de Paulo. A intenção é diminuir as filas de cirurgias eletivas, principalmente, nesses hospitais”, detalha Ana.

A deputada contextualiza a importância desse recurso, em um momento desafiador, no qual a Saúde ainda lida com as consequências e efeitos da pandemia de Covid-19.”Tanto as pessoas que adoeceram de Covid, quanto as que tiveram sequelas e, temos ainda, as pessoas que, ao longo desses anos de pandemia, já estavam adoecidas. Os recursos da área de saúde estavam voltados para o enfrentamento da pandemia, então, elas não conseguiram fazer seus tratamentos nesse período. Temos um acúmulo de doenças nesse pós pandemia”, reflete. Nesse sentido, Ana salienta que é fundamental ampliar os recursos destinados para a saúde.

Ana Pimentel também explica que cerca de R$1,1 milhão deverá ser empregado na construção de um centro de atendimento de mulheres vítimas de violência. Por fim, a pavimentação na área rural de Valadares será fomentada pelo recurso, assim como parte do dinheiro deverá ser empregado para o asfaltamento na área urbana, em pontos que serão definidos junto à Prefeitura de Juiz de Fora.