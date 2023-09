SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cerimonial do STF (Supremo Tribunal Federal) e a presidente da corte, ministra Rosa Weber, erraram o nome da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) durante o lançamento da publicação da Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) na língua kayapó.

Na abertura do evento, tanto o mestre de cerimônias quanto Rosa Weber se referiram à Funai como Fundação Nacional do Índio, nome antigo do órgão. A presidente da Funai, Joenia Wapichana, pediu para trocar a placa de identificação na mesa.

O tratado internacional dispõe sobre os direitos dos povos indígenas e tribais nos Estados-membros da organização em que vivem e também traz responsabilidades dos governos.