BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Órgão da Câmara dos Deputados tomou a decisão com o voto contrário apenas do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ). A deputada Jack Rocha (PT-ES) fez a orientação em nome do PT a favor do arquivamento. Eduardo Bolsonaro (PL-SP) havia partido para cima do colega Dionilso Marcon (PT-RS) em abril, quando o petista repetiu a tese fantasiosa de que foi fake a facada dada em Jair Bolsonaro em 2018. Eduardo não chegou a agredir o parlamentar, mas ameaçou "enfiar a mão" na cara, além de xingamentos.

Na sessão, Jack Rocha defendeu "a permanência da liberdade de se ter voz" no Parlamento. Por trás, está o apoio do PL de Bolsonaro ao arquivamento de representações feitas contra deputadas de esquerda por terem chamado de assassinos colegas que votaram a favor do projeto do marco temporal das terras indígenas.

Em sua fala, Chico Alencar afirmou que Eduardo Bolsonaro teve uma reação desproporcional e que revelou total despreparo para a convivência democrática com as diferenças.