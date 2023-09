BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O general Gustavo Henrique Dutra, chefe do Comando Militar do Planalto na época dos ataques, praticamente repetiu à CPI do 8 de janeiro o que já havia dito em maio à CPI da Câmara Legislativa do DF.

Nos últimos dias, Dutra disse a pessoas próximas que só mudaria uma coisa no depoimento desta quinta (14): não elogiaria a "inteligência emocional" do presidente Lula por ter concordado em desmontar o acampamento só na manhã do dia 9.

O general depõe à CPI do 8 de janeiro com o apoio de dois advogados, slides com fotos do QG do Exército e... A farda militar. Dutra é apontado como um dos principais responsáveis por tolerar o acampamento golpista após a derrota de Bolsonaro.