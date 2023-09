Cerca de 50 servidores efetivos da Prefeitura de Juiz de Fora se reuniram, na quarta-feira (13), com vereadores para demonstrar preocupação com possíveis reformas administrativas apresentadas pelo Executivo. Eles temem que as mudanças gerem perdas salariais e de direitos.

A Acessa.com procurou a Prefeitura sobre o assunto e aguarda retorno.

Representantes de diversas categorias de servidores efetivos estiveram na reunião e falaram sobre as reformas administrativas que a Secretaria de Recursos Humanos apresentou a algumas categorias nos últimos meses.

“Futuramente a carreira não vai valer a pena. Ou seja, pra quem chegar, o que é dito é que, incialmente, vai ser muito bom, atrativo, mas não vai ser uma carreira. A pessoa vai ficar ali inicialmente e vai ficar aquilo pro resto da vida, vai planificar a carreira”, afirmou Weber Wagner, presidente da Associação de Guardas Municipais.

“A proposta é extinta quando vagar. Eu sou motorista II, já fiz o concurso interno, os motoristas que são I vão virar II pela proposta da Prefeitura, e acabou”, explicou o presidente da Associação dos Motoristas Efetivos da PJF, Joaquim Tavares.

Segundo a presidente da Associação dos Assistentes Administrativos da PJF, Paula Calixto, a reforma extingue cargos como assistente de administração, de motorista, de auxiliar de enfermagem, entre outros. “Cria um novo plano de cargos e salários com uma outra nomenclatura para o cargo, que engloba o serviço de todos eles, que seria o técnico de gestão. Esse técnico de gestão ficaria responsável pelas atribuições, por exemplo, desses cargos que serão extintos”, explicou Paula.

A presidente ressaltou ainda que com essa mudança, o servidor que passasse em um novo concurso para a Prefeitura não teria direito a esse triênio, ou seja, o adicional salarial de 10% a cada três anos.



Encontros com a Prefeitura

Ao Acessa.com, Paula Calixto explicou que, inicialmente, o Executivo procurou as categorias para que a proposta fosse construída em conjunto com as lideranças. Contudo, as categorias foram pegas de surpresa nas últimas semanas com as propostas já finalizadas.

“O novo plano já estava definido desde o início. Nós da Associação dos Assistentes elaboramos diversos estudos para elaboração de uma proposta de reestruturação da Carreira considerando a Lei de Responsabilidade Fiscal, os interesses da Classe e pensando no Fundo de Previdência. Tal proposta foi totalmente ignorada, pegando a gente de surpresa, já que a intenção deles já era desde o início a extinção do cargo e eles não tinham a menor intenção em atender às nossas solicitações. As reuniões com os representantes não tinham nenhum fundamento no fim das contas, só para falar que a gente foi ouvido”, afirmou Paula.

Conversa com o Executivo

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Zé Márcio Garotinho (PV), esteve no encontro e reforçou que irá procurar a Prefeitura para falar sobre o assunto.

“Nós vereadores recebemos as categorias, vamos conversar com o Executivo, amanhã vamos receber novas categorias e estender esse diálogo, que é o nosso papel. Eu, particularmente, sou vereador, mas antes de ser vereador eu sou funcionário público. E quando deixar de ser vereador, continuo sendo funcionário público”.