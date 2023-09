BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de Mauro Cid delatar a disposição golpista do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, a Força divulgou nota dizendo que sempre pautou sua conduta pela "fiel observância da legislação, valores éticos e transparência".

"A Marinha do Brasil reitera, ainda, que eventuais atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da Força e que permanece à disposição da justiça para contribuir integralmente com as investigações."