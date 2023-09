BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre Padilha (SRI) brincou com jornalistas, ao lado do líder do PSD, Antonio Britto, sobre o baculejo que levou na véspera de parlamentares do partido, no Palácio do Planalto.

"Eu sei que vocês ficaram chocados com o baculejo que eu recebi ontem. Na periferia de SP, a gente fala 'tomei um bacu', ontem pela deputada Laura Carneiro. Agora, vocês não têm ideia do que eles fazem comigo à portas fechadas", disse.

O motivo da conversa, que foi acompanhada por jornalistas, era disputa pela Funasa. Questionado se resolveu o problema, ele disse que não. "Só disse para eles que ainda não tem definição ainda por parte do governo de como é o modelo da estrutura da Funasa. Assim que tiver, vamos discutir", completou.