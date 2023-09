SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), vai passar por um procedimento cirúrgico. Como informou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a parlamentar foi internada na quinta (28), em Brasília, para aprofundar a investigação de uma obstrução coronária.

Ela descobriu o problema ao realizar exames de rotina, que faz com periodicidade. Após realizar uma investigação complementar, a equipe cardiológica, liderada por Ludhmila Hajjar, decidiu pela cirurgia.

Em publicação nas redes sociais, Gleisi afirmou que passa bem e que está sendo bem cuidada. "Vou passar por um procedimento cirúrgico, resultado de exames que fiz ontem, mas está tudo certo, estou bem", escreveu.

"Nesse momento, quero agradecer todo o carinho que tenho recebido da militância, companheiros e companheiras que querem notícias, e vamos repassar, e que estão torcendo por mim", disse ainda.

De acordo com pessoas que conversaram com a petista, ela está bem, sem qualquer tipo de sintoma. Gleisi está internada no hospital DF Star da capital federal.