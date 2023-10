BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ANJ (Associação Nacional de Jornais) afirmou nesta quinta-feira (5) que espera apuração imediata sobre a invasão da conta da diretora da sucursal do jornal O Estado de S. Paulo em Brasília, Andreza Matais, no site governamental Gov.br.

A nota da entidade destaca que a conta foi invadida e a jornalista, "ameaçada de ter seus dados pessoais revelados depois de notícias produzidas pela sucursal sobre o governo federal e que geraram uma série de ataques contra a profissional e o jornal".

"Além de exigir a investigação e responsabilização dos invasores, a ANJ repudia veementemente a tática extremista, independentemente do viés ideológico, de ofender e tentar desqualificar e intimidar via redes sociais jornalistas profissionais, em particular mulheres", declarou a associação.

O jornal O Estado de S. Paulo afirmou em reportagem que hackers trocaram a senha de acesso de Andreza e exigiram dinheiro para não exporem informações do seu Imposto de Renda. O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Paulo Pimenta, disse ao jornal que vai acionar a Polícia Federal para investigar o ocorrido.

O ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse, também nesta quinta, que técnicos do governo estão investigando as informações para verificar o ocorrido na conta de Andreza.

A pasta declarou que adota todos os esforços para "garantir a segurança da plataforma".

"A pasta também recomenda a todos os cidadãos a utilização de ferramentas de segurança da informação, como o Duplo Fator de Autenticação e a Gestão de Dispositivos."

A plataforma Gov.br unifica o acesso a vários serviços públicos.

A conta reúne informações ligadas ao PIS/Pasep, ao INSS, à Receita Federal e ao SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central, por exemplo. Dentre os sistemas que é possível acessar estão: serviços do SUS, do Enem, do Sisu, do Prouni, do Fies, Carteira de Trabalho Digital, Carteira Digital de Trânsito, serviços da Receita Federal e de juntas comerciais, entre outros.