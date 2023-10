SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPI do 8 de janeiro aprovou nesta quarta-feira (18) seu relatório final, com o pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras 60 pessoas.

A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), pediu o indiciamento de Bolsonaro por quatro crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

O relatório tem 1.333 páginas. O documento, obrigatório em comissões parlamentares de inquérito, pode apenas sugerir indiciamentos a autoridades responsáveis. A CPI pretende entregar o documento à PGR (Procuradoria-Geral da República), à Polícia Federal e ao STF (Supremo Tribunal Federal) na semana que vem.

Veja a lista de indiciamentos sugeridos e os crimes apontados no relatório:

- Jair Bolsonaro ? ex-presidente da República (associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Walter Souza Braga Netto ? general do Exército, ex-ministro da Defesa, candidato a vice na chapa de Bolsonaro na eleição de 2022 (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Augusto Heleno ? general do Exército, ex-chefe do GSI (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Luiz Eduardo Ramos ? general do Exército, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, da Secretaria de Governo e da Casa Civil (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira ? general do Exército, ex-ministro da Defesa (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Almir Garnier Santos ? almirante de esquadra, ex-comandante da Marinha (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Marco Antônio Freire Gomes ? general do Exército, ex-comandante-geral do Exército (prevaricação)

- Mauro Cesar Barbosa Cid ? tenente-coronel do Exército, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Luís Marcos dos Reis - sargento do Exército, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Ailton Gonçalves Moraes Barros ? ex-major do Exército (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Antônio Elcio Franco Filho - coronel do Exército (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Jean Lawand Júnior ? coronel do Exército (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Anderson Torres ? ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do DF (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Marília Ferreira de Alencar ? ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Silvinei Vasques ? ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (associação criminosa, prevaricação, peculato, advocacia administrativa, frustração do caráter competitivo da licitação, contratação inidônea, violência política)

- Filipe G. Martins ? ex-assessor-especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado e incitação ao crime)

- Alexandre Carlos de Souza Silva ? policial rodoviário federal (corrupção passiva, frustração do caráter competitivo da licitação e contratação inidônea)

- Marcelo de Ávila - policial rodoviário federal (frustração do caráter competitivo da licitação e

contratação inidônea)

- Maurício Junot ? sócio de empresas com contratos com a PRF (peculato, corrupção ativa, fraude em licitação ou contrato e contratação inidônea)

- Carla Zambelli ? deputada federal (associação criminosa), abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Marcelo Costa Câmara - coronel do Exército, ex-ajudante de ordens da Presidência da República (associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado)

- Ridauto Lúcio Fernandes - general da reserva do Exército (dano qualificado, associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei)

- Meyer Nigri ? empresário e apontado como difusor de conteúdos no WhatsApp (divulgação de informações inverídicas a respeito de partidos ou candidatos)

AGENTES DO GSI

Crimes apontados: dano qualificado, associação criminosa, violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial

Carlos José Russo Assumpção Penteado - general do Exército

Carlos Feitosa Rodrigues - general do Exército

Wanderli Baptista da Silva Junior - coronel do Exército

André Luiz Furtado Garcia - coronel do Exército

Alex Marcos Barbosa Santos - tenente-coronel do Exército

José Eduardo Natale de Paula Pereira - major do Exército

Laércio da Costa Júnior - sargento do Exército

Alexandre Santos de Amorim - coronel do Exército

Jader Silva Santos - tenente-coronel da PM, então subchefe da Coordenadoria de Análise de Risco do GSI

Agentes da PM do Distrito Federal

Crimes apontados: destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial e omissão imprópria

Fábio Augusto Vieira - coronel

Klepter Rosa Gonçalves - coronel

Jorge Eduardo Barreto Naime - coronel

Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra - coronel

Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues - coronel

Flávio Silvestre de Alencar - major

Rafael Pereira Martins - tenente

Difusores de conteúdo falso nas redes, segundo a relatora

Crime apontado: incitação ao crime

Tércio Arnaud Tomaz ? ex-assessor especial no Palácio do Planalto

Fernando Nascimento Pessoa

José Matheus Sales Gomes - ex-assessor especial no Palácio do Planalto

Apontados como financiadores dos atos

Adauto Lúcio de Mesquita ? empresário (incitação ao crime)

Joveci Xavier de Andrade ? empresário (incitação ao crime)

Ricardo Pereira Cunha (incitação ao crime e associação criminosa)

Mauriro Soares de Jesus (incitação ao crime e associação criminosa)

Enric Juvenal da Costa Laureano (incitação ao crime e associação criminosa)

Articuladores do grupo Movimento Brasil Verde e Amarelo, conforme o relatório

Crimes apontados: associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado)

Antônio Galvan ? sojicultor

Jefferson da Rocha - advogado

Vitor Geraldo Gaiardo - sojicultor

Humberto Falcão - sojicultor

Luciano Jayme Guimarães - sojicultor

José Alípio Fernandes da Silveira - sojicultor

Valdir Edemar Fries - sojicultor

Júlio Augusto Gomes Nunes - comerciante

Joel Ragagnin - sojicultor

Lucas Costa Beber - sojicultor

Alan Juliani - sojicultor

Condenados por tentativa de explosão em Brasília

Crimes apontados: associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado)

George Washington de Oliveira Sousa

Alan Diego dos Santos Rodrigues

Wellington Macedo de Souza

